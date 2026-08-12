Uma operação da Polícia Civil terminou com a captura, na segunda-feira (10), de um caminhoneiro investigado por suposta participação em um esquema criminoso envolvendo o desvio de cargas de soja. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi localizado em um imóvel no bairro Paraíso, em Araçatuba.

A prisão foi realizada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada à DEIC de Araçatuba. Contra o investigado havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Goiânia (GO).

Após ser localizado, o caminhoneiro foi levado ao plantão policial para o cumprimento das formalidades legais e permaneceu à disposição da Justiça.

Investigação aponta esquema planejado