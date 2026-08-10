O adolescente de 15 anos atropelado por uma motocicleta na noite de sábado (8), no Conjunto Habitacional José Garcia, em Guararapes, permanece internado em estado grave. O jovem foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com boletim médico atualizado na manhã desta segunda-feira (10), a vítima está entubada, apresenta politraumatismo e permanece sob acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.

O acidente aconteceu quando o adolescente seguia para uma padaria para comprar pão. À reportagem, a mãe e o padrasto da vítima disseram que ele é um menino estudioso, respeitoso e de bom comportamento. A família preferiu não conceder entrevista gravada.