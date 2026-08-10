O adolescente de 15 anos atropelado por uma motocicleta na noite de sábado (8), no Conjunto Habitacional José Garcia, em Guararapes, permanece internado em estado grave. O jovem foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
De acordo com boletim médico atualizado na manhã desta segunda-feira (10), a vítima está entubada, apresenta politraumatismo e permanece sob acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.
O acidente aconteceu quando o adolescente seguia para uma padaria para comprar pão. À reportagem, a mãe e o padrasto da vítima disseram que ele é um menino estudioso, respeitoso e de bom comportamento. A família preferiu não conceder entrevista gravada.
Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente de 17 anos que conduzia a motocicleta teria deixado o local após o acidente sem prestar socorro. Ele foi localizado posteriormente e submetido ao teste do etilômetro, que indicou 0,23 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.
O adolescente foi apreendido em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça. Após passar por audiência de custódia, ele foi liberado.
O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.