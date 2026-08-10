O cidadão morreu afogado nas águas da Prainha Municipal de Araçatuba no último domingo. Trata-se dum lugar público para lazer. Eu, quando vou à prainha, posso morrer afogado num copo de cerveja. Mas nunca morrerei nas águas do Rio Tietê, porque minha mãe até hoje não deixaria. Por isso cheguei aos 77 anos. Se tentasse entrar nas águas, seria uma surra de varinha, lembranças da meninice. Dona Augusta estaria hoje com 100 anos.

Taveira maldito

Depois de quase um século de espera, Engenheiro Taveira vive a maior transformação de sua história. O bairro de Araçatuba fundado em 1927 às margens da ferrovia (antiga estação Potiguar), o bairro Engenheiro Taveira começa a superar uma espera de quase um século por infraestrutura. Eng. Taveira certamente era um profissional que trabalhou na construção da antiga ferrovia.

Diz a lenda de que há muito tempo moradores bateram num padre em Taveira, lá tem uma capela, e ele, que não perdoava facilmente, rogou a praga em latim: "Anathema sit!". Ninguém entendeu nada. A verdade é que Eng. Taveira não foi para frente. Aí veio a lenda. Cada povo interpreta a realidade conforme seus conhecimentos. Na verdade, Taveira foi vítima de circunstâncias históricas desfavoráveis.

Precisamos de uma arca