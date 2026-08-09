A Prefeitura de Araçatuba alterou o horário para a retirada de crianças matriculadas em período integral nas unidades municipais de Educação Infantil. Com a mudança, os responsáveis deverão buscar os alunos até as 17h15, permitindo que as atividades das escolas sejam encerradas às 17h30.

A alteração alcança as 36 unidades municipais de Educação Infantil e aproximadamente 3.885 crianças atendidas pela rede.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a mudança foi necessária para adequar o funcionamento das unidades à Lei Federal nº 15.326/2026, que promoveu alterações na organização da carreira dos profissionais da Educação Infantil.