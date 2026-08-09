Depois de sete dias e sete noites de oração, chegou ao fim neste sábado (8) mais uma edição do Cerco de Jericó da Paróquia do Senhor Bom Jesus da Lapa em Araçatuba. Milhares de pessoas participaram da programação religiosa, que manteve as portas da igreja abertas 24 horas por dia e contou, ao longo da semana, com 18 missas celebradas por 18 padres.

O último dia começou com missa celebrada pelo bispo diocesano de Araçatuba, Dom Sergio Krzywy. No período da tarde, o encerramento ficou por conta do padre Orivaldo Pereira Filho, que fez um balanço positivo da edição e destacou a grande presença de fiéis durante toda a semana.

Segundo o sacerdote, a participação superou as expectativas e, em determinados momentos, os espaços disponíveis não foram suficientes para receber todos os participantes.