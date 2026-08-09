Depois de sete dias e sete noites de oração, chegou ao fim neste sábado (8) mais uma edição do Cerco de Jericó da Paróquia do Senhor Bom Jesus da Lapa em Araçatuba. Milhares de pessoas participaram da programação religiosa, que manteve as portas da igreja abertas 24 horas por dia e contou, ao longo da semana, com 18 missas celebradas por 18 padres.
O último dia começou com missa celebrada pelo bispo diocesano de Araçatuba, Dom Sergio Krzywy. No período da tarde, o encerramento ficou por conta do padre Orivaldo Pereira Filho, que fez um balanço positivo da edição e destacou a grande presença de fiéis durante toda a semana.
Segundo o sacerdote, a participação superou as expectativas e, em determinados momentos, os espaços disponíveis não foram suficientes para receber todos os participantes.
“Expectativas superadas, corações generosos apresentados ao altar, uma multidão, uma história escrita pelas mãos do Senhor, jamais vista. Uma multidão de manhã, à tarde e à noite. Precisamos somar as ruas, porque nossos espaços não foram suficientes”, afirmou.
Sete dias e sete noites de oração
O Cerco de Jericó é marcado pela oração contínua. Durante os sete dias de programação, a igreja permaneceu aberta durante as 24 horas do dia, permitindo que os fiéis participassem dos momentos de oração também durante a madrugada.
“O Cerco de Jericó é uma experiência de oração contínua, 24 horas, em qualquer hora do dia ou da noite. Mantiveram-se abertas, por sete dias e sete noites, as portas da nossa paróquia”, explicou padre Orivaldo.
O sacerdote também agradeceu às milhares de pessoas que passaram pelo local ao longo da programação.
“Nossa gratidão a esse exército de multidões que, com mãos e súplicas, se dirigiu aos céus e lá recebeu a resposta, as bênçãos e graças. Você que participou, nós te agradecemos. Você que não pôde, ano que vem você estará conosco”, disse.
Chave para abrir o coração
Neste ano, o Cerco de Jericó teve como tema “Qual é a chave que abre as portas do seu coração?”. A proposta foi desenvolvida ao longo dos sete dias de oração por meio de um gesto simbólico.
A cada dia, os participantes receberam uma peça que, gradualmente, formava um coração. No último dia, já com o coração completo, os fiéis receberam a chave, encerrando a dinâmica proposta para a edição deste ano.
Para padre Orivaldo, o tema ajudou os participantes a refletirem sobre a relação com a fé. “Esse tema nos ajudou a aproximar-se do altar, a sentir o abraço de Cristo, a nos fortalecer”, destacou.
Quermesse encerrou programação
Além das atividades religiosas, o encerramento contou com a tradicional quermesse, reunindo os participantes em um momento de confraternização.
Entre as opções oferecidas estavam espetinhos, pastéis, cachorro-quente, doces, pão com linguiça e o tradicional frango assado.
Com o encerramento desta edição, a organização já começa a pensar no próximo Cerco de Jericó, previsto para a primeira semana de agosto de 2027.
“Agora já começa a planejar para o ano que vem. No próximo ano, primeira semana de agosto, o nosso coração se abre, nossas mãos se levantam e o nosso louvor chega ao trono de Deus”, concluiu padre Orivaldo.
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