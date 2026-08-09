Maria do Carmo da Silva, 76 anos, faleceu no sábado (8). O velório teve início neste domingo (9), no Velório Laluce. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Recanto de Paz, em Araçatuba.

Raquel Pavão de Campos, 76 anos, faleceu neste domingo (9). O velório começará às 15h, na Igreja Metodista, localizada na rua Maria Fiorotto Tozzoni, 1.076, no Jardim Primavera, em Birigui. O sepultamento será nesta segunda-feira (10), com saída prevista para as 9h, em direção ao Cemitério da Consolação.

Gabriel Monteiro

Orides Aparecido Calvo, 76 anos, faleceu neste domingo (9). O velório teve início às 8h, no Velório Municipal de Gabriel Monteiro. O sepultamento será às 16h30, no Cemitério Municipal da mesma cidade.