Confira os sepultamentos programados para este sábado (8) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horários e locais de velório e sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, serviços funerários e cemitérios da região.

Alvanira Aparecida Pimentel, 88 anos

Velório: Prestes Maia, desde sexta-feira (7), às 20h

Sepultamento: às 10h, no Recanto de Paz

Reginaldo da Silva, 62 anos