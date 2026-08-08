09 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
OBITUÁRIO

Sepultamentos deste sábado (8) em Araçatuba, Birigui e região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Confira os sepultamentos programados para este sábado (8) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horários e locais de velório e sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, serviços funerários e cemitérios da região.

Alvanira Aparecida Pimentel, 88 anos

Velório: Prestes Maia, desde sexta-feira (7), às 20h
Sepultamento: às 10h, no Recanto de Paz

Reginaldo da Silva, 62 anos

Velório: sepultamento direto
Sepultamento: às 13h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

Jair Luciano, 66 anos

Velório: Velório Municipal de Clementina, desde 0h
Sepultamento: às 14h, no Cemitério Municipal de Clementina

Neuza da Silva Procatti, 69 anos

Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, a partir das 7h
Sepultamento: às 15h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

José Veloso, 82 anos

Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde 0h30
Sepultamento: às 16h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários