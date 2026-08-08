Confira os sepultamentos programados para este sábado (8) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horários e locais de velório e sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, serviços funerários e cemitérios da região.
Alvanira Aparecida Pimentel, 88 anos
Velório: Prestes Maia, desde sexta-feira (7), às 20h
Sepultamento: às 10h, no Recanto de Paz
Reginaldo da Silva, 62 anos
Velório: sepultamento direto
Sepultamento: às 13h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Jair Luciano, 66 anos
Velório: Velório Municipal de Clementina, desde 0h
Sepultamento: às 14h, no Cemitério Municipal de Clementina
Neuza da Silva Procatti, 69 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, a partir das 7h
Sepultamento: às 15h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
José Veloso, 82 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, desde 0h30
Sepultamento: às 16h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
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