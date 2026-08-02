Dois homens, de 23 e 29 anos, foram presos na noite de sábado (1º), suspeitos de tráfico de drogas e receptação no bairro Nova Veneza, em Pereira Barreto.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia informou que um dos suspeitos estaria no endereço com uma motoneta furtada. Durante a abordagem, um deles tentou correr para dentro do imóvel.

Nas buscas, os policiais encontraram 1,483 quilo de maconha, além de porções de crack e cocaína. Também foram apreendidos 13 celulares, duas balanças de precisão, R$ 233,95 e materiais que, conforme a ocorrência, seriam usados para preparar e comercializar entorpecentes.