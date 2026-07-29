Uma professora de 50 anos, que já é investigada por suspeita de envolvimento em um furto a uma farmácia na Rua Aviação, em Araçatuba, voltou a ser alvo da Polícia Civil após objetos furtados de uma residência serem encontrados na casa onde ela estava.

O caso começou na manhã de segunda-feira (27), quando um auxiliar de laboratório, de 27 anos, registrou boletim de ocorrência informando que sua residência, no Residencial Paquerê, havia sido invadida durante sua ausência.

Imagens de câmeras de segurança mostraram um GM/Celta prata estacionando próximo ao imóvel por volta das 10h35. Dois suspeitos entraram na casa, que estava com o portão encostado e as portas destrancadas, e permaneceram no local por menos de cinco minutos.