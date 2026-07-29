Uma professora de 50 anos, que já é investigada por suspeita de envolvimento em um furto a uma farmácia na Rua Aviação, em Araçatuba, voltou a ser alvo da Polícia Civil após objetos furtados de uma residência serem encontrados na casa onde ela estava.
O caso começou na manhã de segunda-feira (27), quando um auxiliar de laboratório, de 27 anos, registrou boletim de ocorrência informando que sua residência, no Residencial Paquerê, havia sido invadida durante sua ausência.
Imagens de câmeras de segurança mostraram um GM/Celta prata estacionando próximo ao imóvel por volta das 10h35. Dois suspeitos entraram na casa, que estava com o portão encostado e as portas destrancadas, e permaneceram no local por menos de cinco minutos.
Foram levadas duas televisões Samsung, de 43 e 32 polegadas, duas correntes de prata, um par de óculos Oakley e peças de roupa.
Objetos recuperados
Na madrugada desta quarta-feira (29), agentes do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático) atenderam uma ocorrência de perturbação do sossego em um imóvel localizado em um condomínio de ranchos, na Estrada Vicinal Jocelin Gottardi.
No local, encontraram a professora e um pintor, de 35 anos. O GM/Celta prata estacionado na residência chamou a atenção por ter as mesmas características do veículo utilizado no furto.
Com autorização da moradora, os guardas entraram no imóvel e localizaram diversos objetos suspeitos, inclusive uma televisão no porta-malas do carro. Conforme o boletim de ocorrência, a professora admitiu informalmente ter participado de furtos com o homem, incluindo o ocorrido no Residencial Paquerê, além de indicar outros objetos de origem ilícita.
Investigação
Os dois foram levados ao plantão policial junto com o veículo e os objetos apreendidos. A vítima reconheceu parte dos bens furtados, entre eles as televisões, notebook, relógio digital, TV Box, caixa de som, carregador de celular, fones de ouvido e moletons.
Além desses itens, a Polícia Civil apreendeu diversos outros objetos, como videogame, controle, modem, conversor de canais, DVD player, perfumes, joias, ferramentas e cabos, cuja procedência será investigada.
Apesar da recuperação dos bens, a autoridade policial entendeu que não havia situação de flagrante, já que os objetos foram localizados dias após o crime. Assim, a professora e o pintor foram qualificados como investigados por, em tese, furto qualificado mediante concurso de pessoas e liberados após o registro da ocorrência.
O automóvel e os objetos permaneceram apreendidos, e a Polícia Civil dará continuidade às investigações.
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