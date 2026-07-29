Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (29) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.

MARLENE DALVA FIOROTTO ROSSE – Araçatuba

Idade: 78 anos

Local do velório: Capela Cardassi Saudade

Data e horário do velório: 28/07/2026, às 19h30

Local do sepultamento: Cemitério Saudade

Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 10h