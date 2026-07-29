Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (29) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.
MARLENE DALVA FIOROTTO ROSSE – Araçatuba
Idade: 78 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 10h
JORDANA CAROLINE BRUNO BATISTA DE SOUZA – Araçatuba
Idade: 45 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 21h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 14h
NEUSA FRANCISCA PAES – Araçatuba
Idade: 72 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 23h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 10h
JOSÉ ZONTA – Araçatuba
Idade: 85 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 29/07/2026, às 7h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 17h
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA – Birigui
Idade: 61 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 4)
Data e horário do velório: 28/07/2026, início às 18h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, saída às 10h
LUIZ CARLOS TREVISAN – Birigui
Idade: 69 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 21h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 13h
TOSHIYUKI SUETAKE – Birigui
Idade: 85 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 29/07/2026, às 7h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 16h
ANTONIO GARCIA – Birigui e Buritama
Idade: 78 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 29/07/2026, às 19h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Buritama
Horário previsto para o sepultamento: 30/07/2026, às 16h
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.