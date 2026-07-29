29 de julho de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quarta-feira (29) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (29)
Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (29)

Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (29) em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da cidade.

MARLENE DALVA FIOROTTO ROSSE – Araçatuba
Idade: 78 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 10h

JORDANA CAROLINE BRUNO BATISTA DE SOUZA – Araçatuba
Idade: 45 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 21h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 14h

NEUSA FRANCISCA PAES – Araçatuba
Idade: 72 anos
Local do velório: Capela Cardassi Prestes Maia
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 23h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 10h

JOSÉ ZONTA – Araçatuba
Idade: 85 anos
Local do velório: Capela Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 29/07/2026, às 7h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 17h

ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA – Birigui
Idade: 61 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 4)
Data e horário do velório: 28/07/2026, início às 18h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, saída às 10h

LUIZ CARLOS TREVISAN – Birigui
Idade: 69 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 28/07/2026, às 21h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 13h

TOSHIYUKI SUETAKE – Birigui
Idade: 85 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 29/07/2026, às 7h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 29/07/2026, às 16h

ANTONIO GARCIA – Birigui e Buritama
Idade: 78 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Data e horário do velório: 29/07/2026, às 19h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Buritama
Horário previsto para o sepultamento: 30/07/2026, às 16h

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