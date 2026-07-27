Uma discussão entre duas mulheres terminou em prisão na noite de domingo (26), em Araçatuba. A confusão aconteceu justamente na entrada da Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde uma mulher de 40 anos foi detida em flagrante após ameaçar de morte a companheira, de 38 anos. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como violência doméstica.

A situação chamou a atenção de um delegado que chegava à unidade policial. Ao se aproximar do prédio, ele percebeu que uma mulher caminhava apressada em direção à delegacia tentando se afastar da companheira, que a seguia de forma agressiva. Conforme o registro policial, a suspeita gesticulava, apontava o dedo para a vítima e mantinha comportamento intimidatório.

Antes mesmo que a vítima conseguisse entrar completamente na delegacia, a investigada teria feito ameaças na presença do delegado. Segundo o boletim de ocorrência, ela afirmou que espancaria e mataria a companheira caso ela deixasse o local, acrescentando que não tinha receio de ser presa.