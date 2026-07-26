Neste domingo (26), completa um ano da morte de Thaís Bonatti de Andrade, de 30 anos, vítima de um atropelamento que comoveu Araçatuba e ganhou repercussão em todo o Estado. A data coincide com um momento decisivo do processo criminal: a Justiça encerrou a fase de instrução e abriu prazo para as alegações finais das partes.

Concluída essa etapa, caberá ao Judiciário decidir se o juiz de Direito aposentado que conduzia a caminhonete e a passageira do veículo serão submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Thaís seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingida pela caminhonete. Ela sofreu ferimentos graves e morreu dois dias depois.