Neste domingo (26), completa um ano da morte de Thaís Bonatti de Andrade, de 30 anos, vítima de um atropelamento que comoveu Araçatuba e ganhou repercussão em todo o Estado. A data coincide com um momento decisivo do processo criminal: a Justiça encerrou a fase de instrução e abriu prazo para as alegações finais das partes.
Concluída essa etapa, caberá ao Judiciário decidir se o juiz de Direito aposentado que conduzia a caminhonete e a passageira do veículo serão submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Thaís seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingida pela caminhonete. Ela sofreu ferimentos graves e morreu dois dias depois.
O motorista foi preso em flagrante no dia do acidente por suspeita de dirigir sob efeito de álcool, mas obteve liberdade no dia seguinte após o pagamento de fiança. Desde então, responde ao processo em liberdade, submetido a medidas cautelares.
Reta final
Com o encerramento da instrução, Ministério Público, assistência de acusação e defesas apresentarão as alegações finais.
Após analisar as manifestações, o juiz responsável decidirá se há elementos suficientes para pronunciar os acusados e levá-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.
O juiz aposentado e a passageira respondem por homicídio qualificado com dolo eventual, acusação baseada no entendimento de que ambos teriam assumido o risco de provocar a morte da ciclista. Eles negam as acusações.
Depoimentos
Durante as audiências, testemunhas ouvidas pela Justiça reafirmaram a versão apresentada pela acusação, relatando que o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento do atropelamento.
Também houve depoimentos indicando que a passageira estaria sentada no colo do condutor instantes antes da colisão.
Os dois réus contestaram essas afirmações durante os interrogatórios.
Próxima decisão
Com o encerramento da fase de produção de provas, o processo entra na etapa que antecede uma das decisões mais aguardadas do caso: definir se os acusados serão ou não levados ao Tribunal do Júri.
A decisão ainda não tem data para ser proferida.
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