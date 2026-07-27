Um aluno do 8º ano, com cerca de 12 ou 13 anos, colocou uma lâmina de vidro no copo de água da professora. A sala inteira viu, mas ninguém contou. Risinhos, cochichos e algumas frases sussurradas — “se eu fosse a senhora, não beberia” — não foram suficientes. A professora não bebeu a água, mas precisou de atendimento médico. O corpo ficou bem. O psicológico, não. Em que momento beber água passou a ser um risco dentro da escola? O caso aconteceu recentemente em São José dos Campos. Mas não é um fato isolado.

A geração que nunca ouviu um “não” está em sala de aula. É na escola que os problemas explodem, embora quase nunca seja ali que eles começam. Há tempos os professores convivem com alunos que ignoram, desobedecem, xingam, ameaçam e até agridem. De norte a sul do país, a violência contra professores deixou de ser exceção. Tornou-se um retrato da educação brasileira. Em dez anos, os casos de violência nas escolas cresceram 254%, passando de 3,7 mil para 13,1 mil ocorrências, segundo levantamento do Ministério dos Direitos Humanos realizado entre 2013 e 2023.

O estudo também aponta que seis em cada dez professores da educação básica já sofreram algum tipo de agressão, enquanto 47% relatam abusos verbais. Há quem culpe a escola sucateada, o professor mal remunerado, o poder público ausente ou até direções de escolas particulares que preferem preservar a mensalidade em vez da ordem. Mas o problema é outro. Ele atravessa o portão da escola e começa dentro de casa. A escola trabalha com aquilo que a família entrega. A educação começa em casa.