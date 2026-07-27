Dia 14/07/26: Espanha e França foi um bom jogo, especialmente para a equipe ibérica, que sufocou a adversária desde o início. Tanto bateu que nem M’Bappé e Delembé conseguiram suplantar o menino Yamal que, com seus coleguinhas — alguns tão jovens quanto ele —, deram um baile na grande campeã. Placar de 2x0 não refletiu a superioridade espanhola e o resultado poderia ser até mais elástico, mas foi suficiente para colocar a Espanha na final.

Dia 15/07/26: Se já era necessário ansiolítico para assistir os empolgantes jogos da Argentina, esse contra a Inglaterra foi “de matar”. Time inglês começou bem a partida e saiu na frente com oportuno gol de Tony Gordon, escorando cruzamento de Rogers aos 10m do segundo tempo. Estava razoavelmente fácil e deu a impressão de goleada. Mas o que... O “coach” alemão Thomas Tuchel, achando suficiente, mandou a equipe recuar e substituiu mal trocando alguns jogadores de ataque por defensores, querendo “garantir o resultado”.

Ledo engano, pois pareceu não conhecer a garra do time argentino que “partiu prá cima” e tanto martelou a meta e a trave do Pickford que, quase no fim do jogo, aconteceram os dois gols nascidos dos pés mágicos do Messi, o “garçom” do dia. Mais uma estonteante virada argentina que levou à loucura imensa e fanática torcida presente no Estádio de Atlanta, de lindo gramado, como de todos os demais, quase um campo de golfe. Que “inveja” tive dos hermanos e que “vergonha alheia” senti da falta de espírito de luta da nossa Selecinha. Pelo menos até agora...