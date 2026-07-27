Perder é indigesto. O ser humano detesta perder porque deseja sempre progredir. No entanto, quando se reflete com objetividade e serenidade, compreende-se que a realidade da vida, por ser intrinsecamente contingente, carrega embutidos imprevistos que interferem nos projetos e afetam o impulso progressista. Nem tudo acontece do jeito que se planeja. A inconformidade com o revés é, portanto, compreensível.

As complicações surgem quando o impulso de sobrevivência sai do controle. O império da emoção embaça o racional. Faz enxergar na derrota somente ameaças, provocando reações impulsivas. Extravasa-se de forma violenta, agredindo o suposto adversário ou o que com ele de alguma forma se relaciona. As estúpidas brigas entre atletas e torcedores ilustram bem este quadro. É fundamental entender que as derrotas integram o manual da competição.

Urge preparar-se para elas. Importa aprender a reagir racional e dignamente diante de revezes. Não domar a frustração e deixar de canalizar o instinto de sobrevivência pode, paradoxalmente, levar a novos e mais doídos fracassos. Falando em termos gerais, os revezes podem ser classificados sob duas categorias. Há aqueles provocados por interferência externa. São os desastres naturais, imprevisíveis e incontroláveis.