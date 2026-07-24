Momentos de angústia vividos por uma família de Turiúba terminaram com um desfecho positivo na tarde desta quinta-feira (23). Uma mulher de 57 anos, que estava desaparecida havia mais de quatro horas, foi localizada em segurança durante uma operação da Polícia Militar.

Segundo informações da corporação, a família acionou a PM após a mulher sair de casa sem informar para onde iria. A preocupação era ainda maior porque ela faz uso contínuo de medicação controlada, circunstância que elevou o nível de urgência da ocorrência.

Assim que receberam o chamado, os policiais iniciaram uma força-tarefa de buscas e solicitaram o apoio do helicóptero Águia para ampliar a área de procura e agilizar a localização da desaparecida.