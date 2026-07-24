Momentos de angústia vividos por uma família de Turiúba terminaram com um desfecho positivo na tarde desta quinta-feira (23). Uma mulher de 57 anos, que estava desaparecida havia mais de quatro horas, foi localizada em segurança durante uma operação da Polícia Militar.
Segundo informações da corporação, a família acionou a PM após a mulher sair de casa sem informar para onde iria. A preocupação era ainda maior porque ela faz uso contínuo de medicação controlada, circunstância que elevou o nível de urgência da ocorrência.
Assim que receberam o chamado, os policiais iniciaram uma força-tarefa de buscas e solicitaram o apoio do helicóptero Águia para ampliar a área de procura e agilizar a localização da desaparecida.
Durante as diligências, os militares realizaram varreduras em uma área de mata nas proximidades do cemitério de Turiúba. Foi nesse local que a mulher acabou sendo encontrada caminhando. Ela estava consciente, orientada e sem sinais aparentes de ferimentos.
Ao ser abordada, informou aos policiais que havia deixado a residência por motivos pessoais. Como seu estado de saúde era considerado estável, o apoio aéreo foi dispensado e a ocorrência prosseguiu apenas com as equipes em solo.
Após os procedimentos necessários, a mulher foi entregue aos cuidados de um familiar, encerrando a ocorrência sem a necessidade de atendimento médico.
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