24 de julho de 2026
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DESESPERO

PM localiza mulher desaparecida após horas de buscas em Turiúba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação mobilizou equipes da Polícia Militar
Ação mobilizou equipes da Polícia Militar

Momentos de angústia vividos por uma família de Turiúba terminaram com um desfecho positivo na tarde desta quinta-feira (23). Uma mulher de 57 anos, que estava desaparecida havia mais de quatro horas, foi localizada em segurança durante uma operação da Polícia Militar.

Segundo informações da corporação, a família acionou a PM após a mulher sair de casa sem informar para onde iria. A preocupação era ainda maior porque ela faz uso contínuo de medicação controlada, circunstância que elevou o nível de urgência da ocorrência.

Assim que receberam o chamado, os policiais iniciaram uma força-tarefa de buscas e solicitaram o apoio do helicóptero Águia para ampliar a área de procura e agilizar a localização da desaparecida.

Durante as diligências, os militares realizaram varreduras em uma área de mata nas proximidades do cemitério de Turiúba. Foi nesse local que a mulher acabou sendo encontrada caminhando. Ela estava consciente, orientada e sem sinais aparentes de ferimentos.

Ao ser abordada, informou aos policiais que havia deixado a residência por motivos pessoais. Como seu estado de saúde era considerado estável, o apoio aéreo foi dispensado e a ocorrência prosseguiu apenas com as equipes em solo.

Após os procedimentos necessários, a mulher foi entregue aos cuidados de um familiar, encerrando a ocorrência sem a necessidade de atendimento médico.

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