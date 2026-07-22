Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, suspeito de furtar a residência da própria vizinha, uma aposentada de 63 anos. O crime ocorreu na tarde de terça-feira (21), no bairro Primavera, na zona norte de Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender a uma denúncia de furto em andamento na Rua Emília Santos. Ao chegarem ao local, fizeram contato com a proprietária do imóvel, que informou que um homem havia invadido a residência após pular o muro, onde foram encontradas marcas da ação.
Do imóvel, foram furtados diversos objetos, entre eles um chuveiro, rolo de fita de acabamento, dobradiças, fios e cabos elétricos, torneiras, um ar-condicionado portátil, luminárias, espelho, vasos e tomadas.
Durante as diligências, os policiais seguiram até a casa do vizinho da vítima, que autorizou a entrada da equipe para averiguação. No imóvel, parte dos objetos furtados foi localizada. Questionado, o suspeito confessou informalmente o crime e afirmou que pretendia trocar os produtos por entorpecentes, pois é usuário de drogas.
Diante das evidências, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestou depoimento. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e o manteve à disposição da Justiça. Os objetos recuperados foram devolvidos à proprietária.
Em audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (22), a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. À tarde, o investigado foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.