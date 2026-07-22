Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, suspeito de furtar a residência da própria vizinha, uma aposentada de 63 anos. O crime ocorreu na tarde de terça-feira (21), no bairro Primavera, na zona norte de Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender a uma denúncia de furto em andamento na Rua Emília Santos. Ao chegarem ao local, fizeram contato com a proprietária do imóvel, que informou que um homem havia invadido a residência após pular o muro, onde foram encontradas marcas da ação.

Do imóvel, foram furtados diversos objetos, entre eles um chuveiro, rolo de fita de acabamento, dobradiças, fios e cabos elétricos, torneiras, um ar-condicionado portátil, luminárias, espelho, vasos e tomadas.