Entraram em vigor na quarta-feira (22) as alterações no sistema viário em diferentes regiões de Araçatuba. As mudanças atingem o bairro João Batista Botelho, o Pinheiro, o acesso ao Viaduto Pedro Marini e o cruzamento das ruas Wandenkolk e São Bernardo. As intervenções fazem parte de um plano da Prefeitura para aumentar a segurança no trânsito e melhorar a circulação de veículos em locais considerados estratégicos.

No Conjunto Habitacional João Batista Botelho, a principal novidade é a implantação do sistema binário de circulação. Com a mudança, algumas vias passam a operar em sentido único, alternando os fluxos entre centro e bairro, enquanto as ruas transversais permanecem em mão dupla. A expectativa é organizar melhor o tráfego e reduzir os conflitos em uma região que registrou crescimento significativo nos últimos anos.

Já no bairro Pinheiro, o foco das melhorias está na modernização da sinalização viária. O trabalho inclui nova pintura de faixas, substituição e instalação de placas de regulamentação, além do reforço da sinalização horizontal nos principais cruzamentos. A iniciativa pretende oferecer mais segurança para motoristas e pedestres, além de facilitar a orientação no trânsito.