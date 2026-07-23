23 de julho de 2026
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Mudanças no trânsito começam a valer em pontos de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Araçatuba
Novas regras buscam reduzir acidentes e melhorar o fluxo de veículos na cidade
Novas regras buscam reduzir acidentes e melhorar o fluxo de veículos na cidade

Entraram em vigor na quarta-feira (22) as alterações no sistema viário em diferentes regiões de Araçatuba. As mudanças atingem o bairro João Batista Botelho, o Pinheiro, o acesso ao Viaduto Pedro Marini e o cruzamento das ruas Wandenkolk e São Bernardo. As intervenções fazem parte de um plano da Prefeitura para aumentar a segurança no trânsito e melhorar a circulação de veículos em locais considerados estratégicos.

No Conjunto Habitacional João Batista Botelho, a principal novidade é a implantação do sistema binário de circulação. Com a mudança, algumas vias passam a operar em sentido único, alternando os fluxos entre centro e bairro, enquanto as ruas transversais permanecem em mão dupla. A expectativa é organizar melhor o tráfego e reduzir os conflitos em uma região que registrou crescimento significativo nos últimos anos.

Já no bairro Pinheiro, o foco das melhorias está na modernização da sinalização viária. O trabalho inclui nova pintura de faixas, substituição e instalação de placas de regulamentação, além do reforço da sinalização horizontal nos principais cruzamentos. A iniciativa pretende oferecer mais segurança para motoristas e pedestres, além de facilitar a orientação no trânsito.

Outro ponto contemplado é o cruzamento da Avenida Saudade com a Via Anhanguera, acesso ao Viaduto Pedro Marini. No local, foram implantadas novas demarcações no pavimento, faixas divisórias contínuas, setas de direcionamento, revitalização da faixa de pedestres e atualização da sinalização vertical. A intenção é organizar o fluxo de veículos e diminuir os riscos de acidentes.

Também houve mudanças no encontro das ruas Wandenkolk e São Bernardo. A nova configuração estabelece parada obrigatória, sinalização antecipada no pavimento e placas de advertência para alertar os condutores. A medida busca reduzir a velocidade dos veículos sem comprometer a circulação da Rua Wandenkolk, uma das principais vias utilizadas pelo transporte coletivo.

As propostas foram apresentadas à população durante audiência pública realizada na Câmara Municipal e agora passam a fazer parte da rotina do trânsito de Araçatuba.

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