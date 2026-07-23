Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (23) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
TEREZA RODRIGUES DO NASCIMENTO – Araçatuba
Idade: 81 anos
Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 23/07/2026, às 10h
ELIAS ALVES DE ALMEIDA – Araçatuba
Idade: 60 anos
Local do velório: Cardassi (Saudade)
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 24/07/2026, às 10h
MARIA HELENA LIMA – Birigui
Idade: 65 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 23/07/2026, às 10h
EDUARDO ALVES SOUZA (DÚ NEGÃO) – Birigui
Idade: 50 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 6)
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 23/07/2026, às 14h
DURVALINA DE BRITO FERREIRA – Birigui
Idade: 91 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 23/07/2026, às 15h
MARIA ZENAIDE PEREIRA DA ROCHA – Birigui
Idade: 64 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 23/07/2026, às 16h
As informações foram obtidas junto às funerárias, serviços funerários e cemitérios da região e podem ser atualizadas conforme novos registros.
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