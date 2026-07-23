Confira os sepultamentos programados para esta quinta-feira (23) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

TEREZA RODRIGUES DO NASCIMENTO – Araçatuba

Idade: 81 anos

Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 23/07/2026, às 10h

ELIAS ALVES DE ALMEIDA – Araçatuba

Idade: 60 anos

Local do velório: Cardassi (Saudade)

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 24/07/2026, às 10h