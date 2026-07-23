A Polícia Civil de Araçatuba vai apurar as circunstâncias que levaram uma criança de apenas 3 anos a ser encontrada perambulando às margens da rodovia Elyéser Montenegro Magalhães (SP-463), na noite desta quarta-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, um casal estava com uma GM Montana parada na altura do quilômetro 47 da rodovia quando avistou a menina caminhando sozinha às margens da pista. Ainda segundo o registro, ela estava desacompanhada e não havia nenhum responsável nas proximidades.

Diante do risco de a criança atravessar a rodovia, o casal decidiu resgatá-la e acionou a Polícia Militar Rodoviária. A equipe chegou ao local poucos minutos depois e tentou identificá-la, mas, devido à pouca idade, ela não conseguiu fornecer informações sobre a própria identidade ou de seus responsáveis.