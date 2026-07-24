A Polícia Civil realizou, na manhã de quinta-feira (23), a Operação "Erva Daninha", voltada ao combate ao tráfico de drogas em Nova Luzitânia. A ofensiva foi resultado de uma investigação iniciada após denúncias anônimas encaminhadas por moradores à Delegacia de Polícia do município.

Com o avanço das apurações, os investigadores identificaram um grupo suspeito de atuar na comercialização de entorpecentes. De acordo com a polícia, um homem de iniciais LTM seria apontado como responsável pelo abastecimento das drogas na cidade, enquanto outros investigados fariam a distribuição aos usuários.

As investigações também indicaram que um bar pertencente ao investigado NPR estaria sendo utilizado como ponto de venda e consumo de drogas, o que motivou o cumprimento de mandados judiciais no local.