A Polícia Civil realizou, na manhã de quinta-feira (23), a Operação "Erva Daninha", voltada ao combate ao tráfico de drogas em Nova Luzitânia. A ofensiva foi resultado de uma investigação iniciada após denúncias anônimas encaminhadas por moradores à Delegacia de Polícia do município.
Com o avanço das apurações, os investigadores identificaram um grupo suspeito de atuar na comercialização de entorpecentes. De acordo com a polícia, um homem de iniciais LTM seria apontado como responsável pelo abastecimento das drogas na cidade, enquanto outros investigados fariam a distribuição aos usuários.
As investigações também indicaram que um bar pertencente ao investigado NPR estaria sendo utilizado como ponto de venda e consumo de drogas, o que motivou o cumprimento de mandados judiciais no local.
A operação mobilizou equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Canil do Baep de Araçatuba. Durante as diligências, os policiais localizaram porções de maconha e cocaína, além de diversos materiais que podem reforçar as investigações.
Entre os itens apreendidos, estão oito aparelhos celulares, um notebook, uma balança de precisão, dois cartões bancários, uma faca e R$ 42,60 em dinheiro, que serão submetidos à análise pericial.
Durante a ação, um homem que estava no estabelecimento foi abordado e, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O suspeito foi detido e permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, apesar das buscas realizadas nos imóveis alvos da operação, nenhuma arma de fogo foi encontrada. Todo o material recolhido será analisado e poderá contribuir para o prosseguimento do inquérito.
Coordenada pela Delegacia de Polícia de Nova Luzitânia, a Operação "Erva Daninha" integra as ações permanentes de repressão ao tráfico de drogas desenvolvidas pelas forças de segurança na região.
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