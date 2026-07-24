A delegação de Araçatuba segue acumulando resultados expressivos na disputa dos 68º Jogos Regionais, realizados em Penápolis. Com uma sequência de vitórias nas competições dos dias 21 e 22 de julho, o município confirmou o título do futsal feminino, alcançou 22 triunfos em diferentes modalidades e aumentou a coleção de medalhas conquistadas no evento.
Além da campanha campeã no futsal feminino, atletas araçatubenses venceram partidas no voleibol, handebol, futebol, bocha, futsal, tênis, tênis de mesa, damas e xadrez. As equipes de damas e xadrez seguem entre as líderes de suas disputas, enquanto o voleibol sub-21 e o tênis de mesa mantiveram aproveitamento de 100% no período.
Nas modalidades individuais, o karatê encerrou sua participação com 13 medalhas, sendo três de ouro, seis de prata e quatro de bronze. O desempenho garantiu a Araçatuba a terceira colocação geral nas classificações masculina e feminina.
Já a equipe de natação conquistou seis medalhas - duas de prata e quatro de bronze. Os atletas Mateus Portero Carvalho e Gabriela Akemi Yamada também asseguraram vaga para representar o município nos Jogos Abertos do Interior, que serão disputados em Votuporanga.
Somando os resultados do karatê e da natação, a delegação já acumula 19 medalhas na competição. Os números reforçam o bom desempenho de Araçatuba nos Jogos Regionais, com destaque para o título do futsal feminino e a sequência de vitórias nas modalidades coletivas e individuais.
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