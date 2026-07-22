Uma denúncia de um morador levou a Polícia Militar à apreensão de cinco mudas de maconha na zona rural de Birigui, na quarta-feira (22). O material foi encontrado abandonado em uma caixa de papelão, próximo ao portão de uma chácara, e chamou a atenção de quem passava pelo local.

De acordo com informações da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após o morador informar que havia encontrado plantas com características semelhantes à Cannabis sativa.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais realizaram a averiguação e confirmaram que se tratava de cinco mudas de maconha. Diante da situação, as plantas foram recolhidas e apreendidas, sendo adotados todos os procedimentos legais para a destinação do material.