Uma denúncia de um morador levou a Polícia Militar à apreensão de cinco mudas de maconha na zona rural de Birigui, na quarta-feira (22). O material foi encontrado abandonado em uma caixa de papelão, próximo ao portão de uma chácara, e chamou a atenção de quem passava pelo local.
De acordo com informações da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após o morador informar que havia encontrado plantas com características semelhantes à Cannabis sativa.
Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais realizaram a averiguação e confirmaram que se tratava de cinco mudas de maconha. Diante da situação, as plantas foram recolhidas e apreendidas, sendo adotados todos os procedimentos legais para a destinação do material.
Até o momento, não há informações sobre quem abandonou a caixa ou seria o responsável pelas mudas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
A Polícia Militar destacou que a rápida comunicação da população foi essencial para a ocorrência e reforçou que o policiamento segue intensificado na área rural de Birigui, incentivando os moradores a continuarem denunciando situações suspeitas por meio dos canais oficiais.
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