Uma tentativa de golpe envolvendo o nome da Santa Casa de Araçatuba mobilizou uma família e acendeu um novo alerta sobre criminosos que utilizam falsas informações médicas para extorquir dinheiro de parentes de pacientes internados.

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (20) na Polícia Civil e será investigado como tentativa de estelionato.

Segundo o boletim de ocorrência, a filha de um paciente que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um homem que afirmava ser um médico da Santa Casa. Durante a conversa, ele se apresentou como "Dr. Marco Antônio" e passou a relatar um suposto quadro clínico de urgência.