Uma tentativa de golpe envolvendo o nome da Santa Casa de Araçatuba mobilizou uma família e acendeu um novo alerta sobre criminosos que utilizam falsas informações médicas para extorquir dinheiro de parentes de pacientes internados.
O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (20) na Polícia Civil e será investigado como tentativa de estelionato.
Segundo o boletim de ocorrência, a filha de um paciente que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um homem que afirmava ser um médico da Santa Casa. Durante a conversa, ele se apresentou como "Dr. Marco Antônio" e passou a relatar um suposto quadro clínico de urgência.
O falso médico informou que o paciente apresentava uma hemorragia e que precisaria passar por exames específicos antes de uma cirurgia. Em seguida, disse que seria necessário o pagamento imediato de R$ 15 mil para acelerar a realização dos procedimentos, alegando que, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a espera seria maior.
A abordagem, no entanto, levantou suspeitas. Antes de qualquer transferência, a familiar solicitou o número do registro profissional (CRM) do suposto médico. A partir desse momento, o criminoso encerrou a conversa, bloqueou o contato e desapareceu.
Como a família não realizou nenhum pagamento, não houve prejuízo financeiro.
Hospital alerta para novo golpe
Após a ocorrência, a Santa Casa de Araçatuba voltou a reforçar que não solicita pagamentos por telefone, WhatsApp, e-mail ou qualquer outro aplicativo para a realização de exames, cirurgias, medicamentos ou procedimentos hospitalares, tanto para pacientes atendidos pelo SUS quanto por convênios.
A instituição destaca que todos os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde são gratuitos e orienta familiares de pacientes a desconfiarem de qualquer pedido de depósito, PIX ou transferência bancária feito em nome do hospital.
Em caso de contato suspeito, a recomendação é interromper imediatamente a conversa, confirmar as informações diretamente com a unidade hospitalar e registrar a ocorrência na Polícia Civil.
A direção da Santa Casa também orienta que situações semelhantes sejam comunicadas à Ouvidoria da instituição para que novas vítimas possam ser alertadas e os casos sejam acompanhados pelas autoridades competentes.
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