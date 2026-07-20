A Nestlé anunciou investimento de R$ 540 milhões na unidade industrial de Araçatuba. Os recursos serão aplicados até 2028 em um programa de modernização, inovação tecnológica, ampliação da eficiência operacional e fortalecimento da capacidade produtiva da fábrica.
A unidade de Araçatuba é atualmente a maior da Nestlé Brasil em receita líquida, impulsionada pela fabricação de produtos voltados principalmente às áreas de nutrição infantil, nutrição clínica e alimentação destinada ao envelhecimento saudável.
Unidade abastece mercado nacional e exporta para outros países
A fábrica produz mais de 180 itens destinados às diferentes fases da vida. A maior parte da produção atende ao mercado brasileiro, mas também há exportações para países da América Latina e do Oriente Médio.
A unidade emprega cerca de 800 trabalhadores diretamente e outros 200 de forma indireta.
Segundo a empresa, o investimento integra o plano estratégico da Nestlé para o Brasil no período de 2025 a 2028, com foco na expansão da área de Nutrição e Saúde.
Visita técnica apresentou processo produtivo
Durante o anúncio do investimento, jornalistas e médicos pediatras participaram de uma visita técnica às instalações da fábrica, acompanhando etapas do processo produtivo e os procedimentos de controle de qualidade adotados pela empresa.
O grupo percorreu áreas de produção, laboratórios e setores de controle, onde foram apresentados os processos utilizados na fabricação de alimentos destinados principalmente a bebês, pacientes com necessidades nutricionais específicas e pessoas idosas.
Fórmulas infantis passam por cerca de 1.200 testes
Entre os dados apresentados pela empresa está o protocolo de controle de qualidade aplicado às fórmulas infantis. Segundo a Nestlé, cada produto é submetido a aproximadamente 1.200 análises antes de ser liberado para comercialização.
Os testes incluem avaliações microbiológicas, químicas, controle de alérgenos, verificação das embalagens e inspeções realizadas ao longo das diferentes etapas de fabricação.
A empresa informou ainda que o leite utilizado como matéria-prima passa por mais de 20 análises antes de ingressar na linha de produção.
Pesquisa científica integra desenvolvimento dos produtos
A Nestlé informou que mantém aproximadamente 800 cientistas em sua estrutura global de pesquisa, possui 128 patentes relacionadas aos oligossacarídeos do leite humano (HMOs) e investe cerca de US$ 1,8 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento na área de nutrição.
Segundo a companhia, parte desse conhecimento científico é aplicada no desenvolvimento dos produtos fabricados na unidade de Araçatuba.
Programa de visitação será retomado
Durante a programação também foi apresentada a retomada do Programa de Visitação Médica, iniciativa existente há mais de dez anos e reformulada pela empresa.
A expectativa é que, a partir de 2027, cerca de 700 médicos, nutricionistas e outros profissionais da saúde participem anualmente das visitas técnicas à unidade.
Práticas ambientais
A empresa informou que a fábrica utiliza biometano em parte da produção de leite em pó, adota energia elétrica proveniente de fontes renováveis e reaproveita água em diferentes processos industriais.
Segundo a Nestlé, a unidade também deixou de destinar resíduos para aterros sanitários, priorizando reciclagem, compostagem e coprocessamento.
Com o investimento anunciado, a fábrica de Araçatuba deverá ampliar sua capacidade operacional dentro do planejamento industrial da empresa para os próximos anos.
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