A Nestlé anunciou investimento de R$ 540 milhões na unidade industrial de Araçatuba. Os recursos serão aplicados até 2028 em um programa de modernização, inovação tecnológica, ampliação da eficiência operacional e fortalecimento da capacidade produtiva da fábrica.

A unidade de Araçatuba é atualmente a maior da Nestlé Brasil em receita líquida, impulsionada pela fabricação de produtos voltados principalmente às áreas de nutrição infantil, nutrição clínica e alimentação destinada ao envelhecimento saudável.

Unidade abastece mercado nacional e exporta para outros países

A fábrica produz mais de 180 itens destinados às diferentes fases da vida. A maior parte da produção atende ao mercado brasileiro, mas também há exportações para países da América Latina e do Oriente Médio.