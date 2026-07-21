Um desentendimento registrado na tarde desta segunda-feira (20), na região central de Araçatuba, terminou com o registro de um boletim de ocorrência por ameaça na Polícia Civil. O caso envolve um aposentado de 61 anos e o marido da vereadora Sol do Autismo (PL), parlamentar da Câmara Municipal de Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, o episódio aconteceu por volta das 13h, na Rua Oswaldo Cruz, no Centro da cidade. A vítima relatou que estava no local quando foi abordada pelo investigado, que teria iniciado a conversa dizendo: 'Patrão, da próxima vez que você desrespeitar a minha esposa, a coisa vai ficar feia'.

Ainda conforme o registro policial, o aposentado afirmou que perguntou quem era a esposa do homem, alegando não conhecê-lo. Em seguida, foi informado de que se tratava da vereadora Sol do Autismo. O declarante relatou à Polícia Civil que respondeu dizendo que havia sido desrespeitado pela parlamentar e que apenas revidou as ofensas que, segundo ele, teria recebido.