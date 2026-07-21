Um desentendimento registrado na tarde desta segunda-feira (20), na região central de Araçatuba, terminou com o registro de um boletim de ocorrência por ameaça na Polícia Civil. O caso envolve um aposentado de 61 anos e o marido da vereadora Sol do Autismo (PL), parlamentar da Câmara Municipal de Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, o episódio aconteceu por volta das 13h, na Rua Oswaldo Cruz, no Centro da cidade. A vítima relatou que estava no local quando foi abordada pelo investigado, que teria iniciado a conversa dizendo: 'Patrão, da próxima vez que você desrespeitar a minha esposa, a coisa vai ficar feia'.
Ainda conforme o registro policial, o aposentado afirmou que perguntou quem era a esposa do homem, alegando não conhecê-lo. Em seguida, foi informado de que se tratava da vereadora Sol do Autismo. O declarante relatou à Polícia Civil que respondeu dizendo que havia sido desrespeitado pela parlamentar e que apenas revidou as ofensas que, segundo ele, teria recebido.
O boletim também descreve que, durante a discussão, o homem teria feito novas declarações consideradas ameaçadoras. Conforme o relato da vítima, ele afirmou: "Vou resolver de outra forma. Você não me conhece, não sabe quem eu sou e do que sou capaz."
Diante da situação, o aposentado compareceu ao Plantão da Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência por ameaça, crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
Caso será investigado
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Araçatuba e será encaminhada à unidade responsável pela área onde o fato ocorreu, que ficará encarregada da apuração.
O boletim informa ainda que a vítima foi orientada quanto ao prazo legal de seis meses para apresentar representação criminal contra o investigado, medida necessária para o prosseguimento da ação penal nos casos de ameaça.
Até a publicação desta reportagem, a vereadora Sol do Autismo não havia se manifestado sobre o caso. O espaço permanece aberto para manifestação dos envolvidos.
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