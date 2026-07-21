Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (21) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.

AYAKO IWATA – Araçatuba

Idade: 90 anos

Local do velório: Cardassi Saudade

Data e horário do velório: 20/07/2026, às 15h22

Local do sepultamento: Cemitério Saudade

Horário previsto para o sepultamento: 21/07/2026, às 10h