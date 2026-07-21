Confira os sepultamentos programados para esta terça-feira (21) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.
AYAKO IWATA – Araçatuba
Idade: 90 anos
Local do velório: Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 20/07/2026, às 15h22
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 21/07/2026, às 10h
MARIA DE LOURDES DE MENEZES LAMERA - Araçatuba
Idade: 80 anos
Local do velório: Cardassi Prestes Maia
Data do velório: 20/07/2026
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 21/07/2026, às 16h30
MÁRIO MAÇARU UMETA – Birigui
Idade: 69 anos
Data do falecimento: 20/07/2026
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala Suíte 1)
Data e horário do velório: 20/07/2026, início às 15h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 21/07/2026, saída às 10h
LUIZ PAULINO BERGAMASCO – Birigui
Idade: 88 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui/SP
Data e horário do velório: 21/07/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui/SP
Horário previsto para o sepultamento: 21/07/2026, às 16h
FLAVIA DA SILVA LIMA – Piacatu
Idade: 46 anos
Local do velório: Velório Municipal de Piacatu/SP
Data e horário do velório: 21/07/2026, às 07h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Piacatu/SP
Horário previsto para o sepultamento: 21/07/2026, às 16h30
CRISTINA BARBOSA POLETTI – Birigui
Idade: 58 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui/SP
Data e horário do velório: 21/07/2026, às 9h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui/SP
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 8h
VALQUIRIA MARQUES GOES – Birigui
Idade: 49 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui/SP
Data e horário do velório: 21/07/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui/SP
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 9h
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.