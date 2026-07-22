A concorrência pública para a concessão da nova Zona Azul de Araçatuba avançou nesta terça-feira (21) com a abertura e o julgamento das propostas apresentadas por 12 empresas interessadas no projeto.

A empresa mais bem classificada passará agora pela fase de comprovação de capacidade técnica, financeira e de exequibilidade da proposta, etapa em que deverá demonstrar condições de executar o contrato pelos valores ofertados. Na sequência, será realizada a prova de conceito para validação dos sistemas tecnológicos previstos no edital.

Depois dessas etapas, ocorrerá a análise da documentação jurídica, fiscal, trabalhista, econômica e técnica da empresa. Encerrado esse processo, será aberto prazo para apresentação de recursos antes da homologação do resultado e da assinatura do contrato.