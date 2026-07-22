A concorrência pública para a concessão da nova Zona Azul de Araçatuba avançou nesta terça-feira (21) com a abertura e o julgamento das propostas apresentadas por 12 empresas interessadas no projeto.
A empresa mais bem classificada passará agora pela fase de comprovação de capacidade técnica, financeira e de exequibilidade da proposta, etapa em que deverá demonstrar condições de executar o contrato pelos valores ofertados. Na sequência, será realizada a prova de conceito para validação dos sistemas tecnológicos previstos no edital.
Depois dessas etapas, ocorrerá a análise da documentação jurídica, fiscal, trabalhista, econômica e técnica da empresa. Encerrado esse processo, será aberto prazo para apresentação de recursos antes da homologação do resultado e da assinatura do contrato.
A futura concessão prevê investimentos estimados em R$ 56,1 milhões para implantação, operação e modernização do sistema de estacionamento rotativo da cidade. O projeto contempla cerca de 1.700 vagas em vias públicas, sendo 1.291 destinadas ao estacionamento rotativo pago e 409 reservadas para motocicletas, idosos, pessoas com deficiência, embarque e desembarque e operações de carga e descarga.
As tarifas que serão cobradas aos usuários já foram estabelecidas pela Prefeitura e constam no edital da concessão. O custo será de R$ 1,30 para 30 minutos de permanência, R$ 2,60 por uma hora, R$ 3,90 para 1h30 e R$ 5,20 para o período máximo permitido de duas horas na mesma vaga.
A expectativa da Prefeitura é concluir todas as fases da licitação até o fim deste semestre.
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