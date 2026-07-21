A Polícia Militar de Araçatuba prendeu, na noite desta segunda-feira (20), um auxiliar de serviços gerais, de 31 anos, por tentativa de furto e furto consumado em duas residências na rua Lions Club, no bairro Morada dos Nobres.

De acordo com o boletim de ocorrência, na primeira ação o investigado pulou o muro da casa de um homem, de 30 anos, com a intenção de cometer o furto. O morador percebeu a invasão e tentou persegui-lo. Durante a fuga, o suspeito escalou outro muro e entrou na residência vizinha, pertencente a uma idosa de 67 anos.

No segundo imóvel, o homem furtou duas camisetas, que, segundo a polícia, seriam utilizadas para trocar de roupa e dificultar sua identificação. Pouco tempo depois, equipes da Polícia Militar realizaram um cerco na região e conseguiram localizá-lo e prendê-lo em flagrante. Com ele, foram apreendidos uma camiseta polo verde, uma camiseta preta e um boné azul.