Confira os sepultamentos programados para esta segunda-feira (20) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros da Prefeitura de Araçatuba, das funerárias e dos serviços funerários da região.
ALICE DE OLIVEIRA RODRIGUES – Araçatuba
Idade: 90 anos
Data e horário do velório: 19/07/2026, às 14h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 20/07/2026, às 10h00
GERALDO FALCONI – Araçatuba
Idade: 91 anos
Local do velório: Saudade
Data e horário do velório: 19/07/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 20/07/2026, às 10h00
VERA LUCIA FORTUNATO DE SOUZA – Araçatuba
Idade: 66 anos
Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)
Data e horário do velório: 19/07/2026, às 17h45
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 20/07/2026, às 15h00
LUIZ CARLOS BIANCO – Araçatuba
Idade: 74 anos
Local do velório: Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 19/07/2026, às 8h50
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 20/07/2026, às 15h00
VALERIA APARECIDA SILVA RIBEIRO DE PAIVA – Araçatuba
Idade: 64 anos
Local do velório: Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 19/07/2026, às 19h
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 20/07/2026, às 16h00
VALDERIS RODRIGUES DE PAULA – Araçatuba
Idade: 74 anos
Local do velório: Laluce
Data e horário do velório: 19/07/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 20/07/2026, às 14h00
SUSSUMU KAWAKITA – Piacatu
Idade: 79 anos
Local do velório: Velório Municipal de Piacatu – SP
Data e horário do velório: 20/07/2026, às 6h00
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Piacatu – SP
Horário previsto para o sepultamento: 20/07/2026, às 16h00
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