Os jovens que defenderão as cores de Coroados nos Jogos Regionais, realizados em Penápolis, receberam novos uniformes esportivos em uma iniciativa da SSOil Energy. A ação demonstra o apoio da empresa ao esporte e ao fortalecimento de projetos que contribuem para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

A entrega dos conjuntos esportivos busca oferecer melhores condições aos atletas durante a competição, além de estimular o orgulho de representar o município em um dos mais importantes eventos esportivos do interior paulista.

Mais do que incentivar a prática esportiva, a iniciativa valoriza princípios como comprometimento, cooperação, respeito e perseverança, fundamentais para a formação dos jovens e para a construção de uma sociedade mais participativa e inclusiva.

Ao apoiar os representantes de Coroados, a ação reforça a importância da parceria entre a iniciativa privada e a comunidade na promoção de oportunidades para as novas gerações. A expectativa é de que a delegação leve para as competições não apenas talento e dedicação, mas também o espírito de união que caracteriza o município.