Confira os sepultamentos programados para esta segunda-feira (10), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários da região.
CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS – Araçatuba
Idade: 66 anos
Local do velório: Jardim da Luz – Araçatuba
Data e horário do velório: 10/08/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Jardim da Luz – Araçatuba
Horário previsto para o sepultamento: 10/08/2026, às 11h30
GERMANA FELIX FERREIRA – Birigui
Idade: 96 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
Data e horário do velório: 09/08/2026, às 16h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 10/08/2026, às 10h
DIEGO ROSA PARDIN – Birigui
Idade: 24 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
Data e horário do velório: 09/08/2026, às 21h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 10/08/2026, às 13h
JAIR FERREIRA FUNCHAL – Bilac
Idade: 71 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Bilac
Data e horário do velório: 10/08/2026, às 11h30
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Bilac
Horário previsto para o sepultamento: 10/08/2026, às 17h
MARIA APARECIDA BATISTA – Birigui
Idade: 86 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor – Sala 3
Data e horário do velório: 09/08/2026, às 16h30
Local do sepultamento: Cemitério da Saudades – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 10/08/2026, com saída às 10h
As informações podem sofrer alterações por determinação das famílias ou dos serviços funerários.
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