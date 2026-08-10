Confira os sepultamentos programados para esta segunda-feira (10), com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações abaixo foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários da região.

CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS – Araçatuba

Idade: 66 anos

Local do velório: Jardim da Luz – Araçatuba

Data e horário do velório: 10/08/2026, às 7h30

Local do sepultamento: Jardim da Luz – Araçatuba

Horário previsto para o sepultamento: 10/08/2026, às 11h30