Um motorista de 48 anos passou a ser investigado por suspeita de embriaguez ao volante após ser encontrado pela Polícia Militar Rodoviária na madrugada desta quinta-feira (16), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes, dormindo dentro do carro.
De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários da concessionária acionaram a equipe policial ao perceberem um Chevrolet Onix parado no acostamento, na altura do km 549,7. No interior do veículo, os policiais encontraram o condutor aparentemente dormindo.
Ao ser despertado, o motorista informou que havia participado de um churrasco na cidade de Valparaíso, onde ingeriu bebida alcoólica. Segundo seu relato, ao retornar para Araçatuba, decidiu estacionar o veículo para descansar por alguns minutos.
Os policiais convidaram o condutor a realizar o teste do etilômetro, que apontou 0,58 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice superior ao limite previsto para caracterização do crime de embriaguez ao volante.
O motorista foi conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde também foi submetido a exame clínico no Instituto Médico Legal (IML).
Entretanto, conforme despacho da autoridade policial, apesar da confirmação da ingestão de bebida alcoólica, o exame clínico não constatou sinais de alteração da capacidade psicomotora, elemento exigido para a configuração do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Diante da divergência entre o resultado do bafômetro e o exame clínico, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência para posterior apuração, sem a lavratura de prisão em flagrante. O veículo foi liberado a uma condutora habilitada, e o caso será encaminhado para investigação pela unidade policial com circunscrição sobre o local dos fatos.
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