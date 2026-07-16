Um motorista de 48 anos passou a ser investigado por suspeita de embriaguez ao volante após ser encontrado pela Polícia Militar Rodoviária na madrugada desta quinta-feira (16), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes, dormindo dentro do carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários da concessionária acionaram a equipe policial ao perceberem um Chevrolet Onix parado no acostamento, na altura do km 549,7. No interior do veículo, os policiais encontraram o condutor aparentemente dormindo.

Ao ser despertado, o motorista informou que havia participado de um churrasco na cidade de Valparaíso, onde ingeriu bebida alcoólica. Segundo seu relato, ao retornar para Araçatuba, decidiu estacionar o veículo para descansar por alguns minutos.