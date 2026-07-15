Há cidades que contam sua história pelos monumentos. Araçatuba, há décadas, escreve boa parte da sua trajetória pelas vitrines. Atrás de cada balcão existe uma família, um sonho e uma rotina que começa cedo, muito antes das portas se abrirem. Neste Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho, homens e mulheres que transformaram o comércio em um dos principais motores da economia regional e que, diariamente, enfrentam o desafio de acompanhar um mercado em constante transformação.
Quem caminhou pelo Calçadão nas décadas de 1980 e 1990 certamente guarda na memória uma época em que o Centro reunia multidões. A criação do tradicional corredor comercial marcou uma geração e consolidou Araçatuba como polo de compras para dezenas de cidades da região.
Com o passar dos anos, a cidade cresceu e o comércio também mudou de endereço. A chegada dos shopping centers nos anos 1990 e a expansão urbana deram origem a novos polos de consumo. Ruas como Marcílio Dias, Aguapeí, Cussy de Almeida, Avenida Odorindo Perenha e diversos outros corredores comerciais passaram a concentrar lojas, serviços e empresas nos bairros que ampliaram as opções para os consumidores, descentralizando o desenvolvimento sem diminuir a importância do Centro.
Mesmo diante dessas mudanças, Araçatuba preservou uma característica que poucas cidades conseguem manter: a diversidade comercial. Das pequenas lojas familiares às grandes redes nacionais, praticamente todos os segmentos convivem lado a lado, fortalecendo a economia local e oferecendo ao consumidor variedade, competitividade e atendimento próximo.
Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA), Marcelo Rocha, essa diversidade continua sendo um dos maiores diferenciais do município. Segundo ele, por ser a principal cidade da região, Araçatuba concentra o maior mercado consumidor, atraindo investimentos e ampliando constantemente as oportunidades de negócios.
"Hoje podemos dizer que praticamente tudo pode ser encontrado em nosso comércio, desde produtos mais simples até os mais sofisticados. Essa diversificação fortalece o setor e mantém Araçatuba como referência regional", afirma o presidente da entidade.
Se antes o maior desafio era acompanhar o crescimento da cidade, hoje o comerciante também disputa espaço com um concorrente que não tem endereço físico: o comércio eletrônico. A facilidade das compras online mudou hábitos de consumo e obrigou empresários a rever estratégias, investir em tecnologia e ampliar sua presença nas plataformas digitais.
Na avaliação dele, porém, o futuro não pertence exclusivamente ao ambiente virtual. Para ele, o caminho está na integração entre os dois formatos. "O comércio precisa evoluir todos os dias. Vender pela internet deixou de ser uma opção e passou a fazer parte da estratégia, mas acredito muito na força das lojas físicas. Muitas marcas que nasceram no digital hoje estão abrindo unidades presenciais. O modelo híbrido é uma realidade crescente."
O presidente também destaca que crescer no comércio exige mais do que investir em tecnologia. Segundo ele, oferecer uma boa experiência ao cliente continua sendo um diferencial difícil de ser substituído. "Receber bem faz toda a diferença. Às vezes, um café ou um simples gesto de atenção transforma a visita em uma venda e faz o cliente voltar. O relacionamento continua sendo um patrimônio do comércio."
Já a Fecomércio SP, que é a Federação dos lojistras no estado, lembra os empresários do comércio que precisam entender que o consumidor mudou e o varejo também. Segundo matéria recente de seus analistas, hoje, a maioria das pessoas pesquisa produtos, compara preços e busca avaliações na internet antes mesmo de entrar em uma loja física. Por isso, estar presente no ambiente digital deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade.
Ter um perfil ativo nas redes sociais, responder rapidamente aos clientes, investir em atendimento pelo WhatsApp, aparecer no Google e integrar as vendas da loja física com o e-commerce são estratégias que fortalecem a marca e aumentam as oportunidades de negócio. O consumidor não separa mais o mundo físico do digital: ele espera uma experiência integrada, prática e confiável em todos os canais.
Enquanto as vitrines refletem as mudanças do tempo, permanece viva uma essência que nenhuma tela consegue substituir: o encontro entre pessoas. É no aperto de mão, na conversa com o vendedor, na confiança construída ao longo dos anos e no comércio de bairro que Araçatuba continua escrevendo sua história.
Neste Dia do Comerciante, a celebração vai além das vendas. É o reconhecimento de quem resiste às transformações, aposta na inovação sem abrir mão da proximidade e mantém acesa uma tradição que ajudou a construir a identidade econômica da cidade. Afinal, por trás de cada porta aberta, existe alguém acreditando que o próximo cliente pode ser também o próximo capítulo de uma história de sucesso.
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