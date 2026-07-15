Há cidades que contam sua história pelos monumentos. Araçatuba, há décadas, escreve boa parte da sua trajetória pelas vitrines. Atrás de cada balcão existe uma família, um sonho e uma rotina que começa cedo, muito antes das portas se abrirem. Neste Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho, homens e mulheres que transformaram o comércio em um dos principais motores da economia regional e que, diariamente, enfrentam o desafio de acompanhar um mercado em constante transformação.

Quem caminhou pelo Calçadão nas décadas de 1980 e 1990 certamente guarda na memória uma época em que o Centro reunia multidões. A criação do tradicional corredor comercial marcou uma geração e consolidou Araçatuba como polo de compras para dezenas de cidades da região.

Com o passar dos anos, a cidade cresceu e o comércio também mudou de endereço. A chegada dos shopping centers nos anos 1990 e a expansão urbana deram origem a novos polos de consumo. Ruas como Marcílio Dias, Aguapeí, Cussy de Almeida, Avenida Odorindo Perenha e diversos outros corredores comerciais passaram a concentrar lojas, serviços e empresas nos bairros que ampliaram as opções para os consumidores, descentralizando o desenvolvimento sem diminuir a importância do Centro.