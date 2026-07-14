A morte de Esther Aparecida Ramos de Oliveira Santos, de 32 anos, continua repercutindo em Araçatuba. Nesta terça-feira (14), o irmão da jovem registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil pedindo a apuração das circunstâncias que antecederam o óbito, ocorrido na última quinta-feira (9), após uma sequência de atendimentos em unidades de saúde do município.

Convivente de Esther há 14 anos, Jonathan Junio afirma que a companheira procurou atendimento diversas vezes por causa da piora do quadro clínico, mas acabou recebendo alta em todas as ocasiões. Segundo ele, os primeiros sintomas surgiram no fim de junho, com falta de ar e mal-estar, evoluindo rapidamente.

"Um pouquinho que ela andava, dois passos que ela dava, já sentia falta de ar. E ela falava para eu cuidar das crianças porque ela estava partindo. Eu dizia para ela parar de falar isso", relatou. O casal tem dois filhos: um menino de três anos e uma bebê de apenas quatro meses. Esther estava afastada do trabalho em razão da licença-maternidade.

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