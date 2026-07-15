Um áudio gravado por um pai durante uma conversa com o próprio filho passou a circular em grupos de WhatsApp nesta terça-feira e gerou repercussão em Araçatuba. Na gravação, é a própria criança quem relata que estaria faltando papel higiênico na Emeb Professora Anna dos Santos de Barros, localizada no Conjunto Habitacional João Batista Botelho.

A divulgação do conteúdo rapidamente levantou questionamentos entre moradores e pais de alunos da rede municipal. Diante da repercussão, a reportagem da Folha da Região procurou a Prefeitura de Araçatuba para verificar a veracidade da informação.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que apurou o caso diretamente com a direção da unidade escolar e esclareceu que não houve qualquer solicitação para que os alunos levassem papel higiênico de casa.