15 de julho de 2026
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ARAÇATUBA

Áudio de criança gera polêmica e Prefeitura responde

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Emeb Professora Anna dos Santos de Barros
Emeb Professora Anna dos Santos de Barros

Um áudio gravado por um pai durante uma conversa com o próprio filho passou a circular em grupos de WhatsApp nesta terça-feira e gerou repercussão em Araçatuba. Na gravação, é a própria criança quem relata que estaria faltando papel higiênico na Emeb Professora Anna dos Santos de Barros, localizada no Conjunto Habitacional João Batista Botelho.

A divulgação do conteúdo rapidamente levantou questionamentos entre moradores e pais de alunos da rede municipal. Diante da repercussão, a reportagem da Folha da Região procurou a Prefeitura de Araçatuba para verificar a veracidade da informação.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que apurou o caso diretamente com a direção da unidade escolar e esclareceu que não houve qualquer solicitação para que os alunos levassem papel higiênico de casa.

Segundo a administração municipal, o material é fornecido regularmente pela Prefeitura e a escola conta atualmente com estoque suficiente para atender às necessidades dos estudantes.

A Secretaria destacou ainda que mantém acompanhamento permanente do abastecimento de materiais de consumo em todas as escolas da rede municipal, monitorando os estoques para evitar a falta de itens essenciais.

Por fim, a Prefeitura orienta que pais e responsáveis procurem os canais oficiais da Secretaria Municipal de Educação sempre que surgirem dúvidas sobre o funcionamento das unidades escolares, evitando a propagação de informações sem confirmação.

Com isso, após a apuração realizada pela Folha da Região, a Prefeitura de Araçatuba contestou o conteúdo do áudio que circula nas redes sociais e reafirmou que a Emeb Professora Anna dos Santos de Barros possui papel higiênico disponível e não solicitou que os alunos levassem o material de casa.

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