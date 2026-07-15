Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (15) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório, funerária e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros da Prefeitura de Araçatuba, das funerárias e serviços funerários da região.
CELIA LIMA (Araçatuba)
Idade: 77 anos
Local do velório: Funerária Municipal de Araçatuba
Data e horário do velório: 15/07/2026, às 7h20
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 10h
VANIA CRISTINA RAMOS (Araçatuba)
Idade: 44 anos
Local do velório: Cardassi
Data e horário do velório: 14/07/2026, às 16h33
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 15/07/2026, às 9h
ANTENOR GERALDO (Araçatuba)
Idade: 92 anos
Local do velório: Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 14/07/2026, às 12h46
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 9h
MARINA DA CUNHA MARQUES (Araçatuba)
Idade: 79 anos
Local do velório: Cardassi Saudade
Data e horário do velório: 14/07/2026, às 12h34
Local do sepultamento: Cemitério Saudade
Horário previsto para o sepultamento: 15/07/2026 14h
MOACIR OLIVEIRA NEVES (Birigui)
Idade: 67 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
Data e horário do velório: 15/07/2026, às 6h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 15/07/2026, às 16h
OSVALDO CAMELO COTRIM (Birigui)
Idade: 82 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor (Sala 6)
Data e horário do velório: 15/07/2026, às 7h30
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação – Birigui
Horário previsto para o sepultamento: 15/07/2026, às 15h
SUNAO ONOHARA (Bilac)
Idade: 75 anos
Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Bilac
Data e horário do velório: 15/07/2026, à 1h
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Bilac
Horário previsto para o sepultamento: 15/07/2026, às 17h
As informações poderão sofrer alterações pelas funerárias responsáveis ao longo do dia.
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