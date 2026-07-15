Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (15) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório, funerária e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros da Prefeitura de Araçatuba, das funerárias e serviços funerários da região.

CELIA LIMA (Araçatuba)

Idade: 77 anos

Local do velório: Funerária Municipal de Araçatuba

Data e horário do velório: 15/07/2026, às 7h20

Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz

Horário previsto para o sepultamento: 10h