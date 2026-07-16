Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (16), após tentar furtar uma residência em construção no bairro Umuarama, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para atender uma denúncia de furto em andamento em um imóvel localizado na Rua Doutor Ângelo Brivio.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram uma varredura com lanternas na área externa e visualizaram um homem sobre o telhado da residência. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito fugiu, pulando o muro e invadindo outro imóvel nos fundos, na Rua Manoel Baltazar Sobrinho.