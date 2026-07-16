Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (16), após tentar furtar uma residência em construção no bairro Umuarama, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para atender uma denúncia de furto em andamento em um imóvel localizado na Rua Doutor Ângelo Brivio.
Ao chegarem ao local, os policiais realizaram uma varredura com lanternas na área externa e visualizaram um homem sobre o telhado da residência. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito fugiu, pulando o muro e invadindo outro imóvel nos fundos, na Rua Manoel Baltazar Sobrinho.
Com apoio de outras equipes, os policiais fizeram contato com a moradora da residência invadida, que autorizou a entrada da equipe. Durante as buscas, os agentes ouviram gritos vindos do corredor de acesso aos quartos e localizaram o suspeito escondido no imóvel. De acordo com a moradora, o homem teria orientado seu filho a permanecer em silêncio para evitar que fosse encontrado.
Ainda segundo o boletim, durante conversa informal com os policiais, o investigado afirmou possuir uma dívida de aproximadamente R$ 200 relacionada ao uso de drogas. Ele também disse que precisava de dinheiro e admitiu que tentava furtar a residência. Conforme o relato, ele chegou a cortar cabos de energia da obra, mas não conseguiu removê-los do local.
Os policiais localizaram o proprietário do imóvel, que constatou diversos danos na construção, entre eles cabos de energia cortados e danos no portão. Um alicate de bico, que teria sido utilizado na ação, foi apreendido.
O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. O investigado foi autuado por tentativa de furto qualificado, encaminhado para exame cautelar no Instituto Médico Legal (IML) e permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Posteriormente, ele deverá ser transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia.
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