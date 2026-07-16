Uma câmera de segurança registrou uma situação inusitada em um shopping de São José do Rio Preto, cidade de aproximadamente 130 km de Araçatuba, na noite de segunda-feira (14). As imagens divulgadas nesta quarta-feira (15), mostram uma criança entrando em uma máquina de pelúcias e retirando diversos brinquedos do equipamento.

No vídeo, o menino acessa o interior da máquina por uma abertura e, em seguida, começa a retirar as pelúcias. Ao todo, ele pega nove brinquedos, mas devolve um deles, permanecendo com oito.

Em nota, o Shopping Cidade Norte informou que tomou conhecimento do ocorrido, lamentou o episódio e esclareceu que as providências relacionadas ao caso serão adotadas pela empresa responsável pela operação da máquina de entretenimento.