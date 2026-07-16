16 de julho de 2026
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INUSITADO

Criança entra em máquina de pelúcias e pega oito brinquedos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras registraram a ação em shopping de Rio Preto
Câmeras registraram a ação em shopping de Rio Preto

Uma câmera de segurança registrou uma situação inusitada em um shopping de São José do Rio Preto, cidade de aproximadamente 130 km de Araçatuba, na noite de segunda-feira (14). As imagens divulgadas nesta quarta-feira (15), mostram uma criança entrando em uma máquina de pelúcias e retirando diversos brinquedos do equipamento.

No vídeo, o menino acessa o interior da máquina por uma abertura e, em seguida, começa a retirar as pelúcias. Ao todo, ele pega nove brinquedos, mas devolve um deles, permanecendo com oito.

Em nota, o Shopping Cidade Norte informou que tomou conhecimento do ocorrido, lamentou o episódio e esclareceu que as providências relacionadas ao caso serão adotadas pela empresa responsável pela operação da máquina de entretenimento.

Segundo o empreendimento, a utilização do equipamento ocorreu de forma inadequada e o caso será tratado pela empresa encarregada do brinquedo.

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