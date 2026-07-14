Um estabelecimento comercial localizado na Rua Saudades, na região central de Birigui, foi invadido na madrugada desta terça-feira (14). A ação criminosa aconteceu por volta das 2h40 e foi registrada pelo sistema de monitoramento do próprio comércio.

Segundo as informações apuradas, o suspeito chegou ao local utilizando uma bicicleta. Após observar a movimentação nas proximidades, ele quebrou uma porta de vidro do tipo Blindex para conseguir acessar o interior do imóvel.

Dentro da loja, o invasor revirou o estabelecimento e danificou os caixas registradores na tentativa de encontrar dinheiro. No entanto, de acordo com a proprietária, os compartimentos estavam vazios, o que fez com que o criminoso deixasse o local sem levar qualquer quantia em dinheiro.