Um estabelecimento comercial localizado na Rua Saudades, na região central de Birigui, foi invadido na madrugada desta terça-feira (14). A ação criminosa aconteceu por volta das 2h40 e foi registrada pelo sistema de monitoramento do próprio comércio.
Segundo as informações apuradas, o suspeito chegou ao local utilizando uma bicicleta. Após observar a movimentação nas proximidades, ele quebrou uma porta de vidro do tipo Blindex para conseguir acessar o interior do imóvel.
Dentro da loja, o invasor revirou o estabelecimento e danificou os caixas registradores na tentativa de encontrar dinheiro. No entanto, de acordo com a proprietária, os compartimentos estavam vazios, o que fez com que o criminoso deixasse o local sem levar qualquer quantia em dinheiro.
As câmeras de segurança flagraram toda a ação, desde a chegada do suspeito até os danos provocados no interior do comércio. As imagens deverão ser utilizadas pela Polícia Civil para auxiliar na identificação do autor.
Logo após a invasão, o sistema de alarme foi acionado automaticamente. Uma equipe da empresa responsável pelo monitoramento compareceu ao endereço, porém o criminoso já havia fugido antes da chegada dos funcionários.
A proprietária registrou boletim de ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o responsável pela invasão e pelos danos causados ao estabelecimento.
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