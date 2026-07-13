Uma proprietária de imóvel procurou a Polícia Civil de Araçatuba para denunciar ter sido vítima de ameaças após cobrar judicialmente uma dívida de aluguel. O caso foi registrado neste sábado (11) como crime de ameaça e será encaminhado para investigação pela unidade policial responsável.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que alugou um imóvel ao investigado, que deixou de pagar parte dos valores referentes ao contrato de locação. Diante da inadimplência, foi proposta uma ação judicial para cobrança da dívida.
Ainda conforme o registro policial, a Justiça determinou recentemente o bloqueio de valores existentes em conta bancária do devedor. Após tomar conhecimento da medida, o homem teria enviado uma mensagem à proprietária com conteúdo considerado intimidatório.
Segundo a vítima, o investigado afirmou que, em razão do bloqueio judicial, "vai chegar ao ponto de ela nem querer ter nascido". A declaração foi interpretada como uma ameaça, levando a mulher a procurar a Polícia Civil para formalizar a ocorrência.
O boletim foi registrado como crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal. A vítima também foi orientada sobre o prazo legal de seis meses para apresentar representação criminal contra o autor, período que passa a ser contado a partir da identificação da autoria do delito.
O caso será encaminhado à delegacia da área responsável, que dará continuidade às investigações e adotará as providências cabíveis. Até o momento, não há informação sobre eventual manifestação da defesa do investigado.
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