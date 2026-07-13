Uma proprietária de imóvel procurou a Polícia Civil de Araçatuba para denunciar ter sido vítima de ameaças após cobrar judicialmente uma dívida de aluguel. O caso foi registrado neste sábado (11) como crime de ameaça e será encaminhado para investigação pela unidade policial responsável.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que alugou um imóvel ao investigado, que deixou de pagar parte dos valores referentes ao contrato de locação. Diante da inadimplência, foi proposta uma ação judicial para cobrança da dívida.

Ainda conforme o registro policial, a Justiça determinou recentemente o bloqueio de valores existentes em conta bancária do devedor. Após tomar conhecimento da medida, o homem teria enviado uma mensagem à proprietária com conteúdo considerado intimidatório.