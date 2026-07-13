Uma mulher de 39 anos registrou boletim de ocorrência na madrugada deste domingo (12), em Araçatuba, após denunciar uma tentativa de agressão ocorrida durante um evento realizado nas dependências da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Quarto de Milha (ABQM). Além do episódio, ela afirma ser alvo de ameaças e difamações recorrentes há aproximadamente dois anos.
Segundo o registro da Polícia Civil, a vítima, natural de Blumenau (SC) e atualmente residente em Goiânia (GO), frequenta eventos promovidos pela ABQM há cerca de dois anos para visitar amigos e colegas que atuam no meio equestre.
Em seu depoimento, ela relatou que, desde esse período, vem sofrendo ameaças e ataques à sua reputação por parte de uma médica veterinária residente em Araraquara (SP).
A denunciante afirmou que a investigada teria espalhado comentários ofensivos sobre sua vida pessoal, dizendo a terceiros que ela seria garota de programa oriunda de Goiânia, alegações que nega categoricamente. Segundo a mulher, ela é engenheira agrônoma formada e afirma que as acusações vêm causando danos à sua honra e à sua imagem.
Tentativa de agressão
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o episódio mais grave aconteceu durante um evento da ABQM. A vítima contou que caminhava em direção ao banheiro quando passou por uma mesa onde estavam alguns competidores e, entre eles, a investigada.
De acordo com a versão apresentada à polícia, a mulher se levantou repentinamente, pegou uma garrafa de bebida da marca Campari, bateu o objeto diversas vezes sobre a mesa até quebrá-lo e, em seguida, avançou na direção da denunciante segurando a garrafa quebrada.
A vítima afirmou que conseguiu perceber a movimentação e se esquivar antes de ser atingida. Ela acredita que, caso não tivesse conseguido fugir, poderia ter sofrido ferimentos graves ou até perdido a vida em razão da agressão.
Ainda segundo o relato, após a tentativa frustrada, a investigada teria arremessado a garrafa quebrada em sua direção, mas novamente não conseguiu acertá-la devido à esquiva da vítima.
Seguranças que atuavam no evento intervieram rapidamente, separando as duas mulheres. Conforme consta no boletim, a denunciante foi conduzida para um lado do recinto, enquanto a investigada foi levada para outro. Posteriormente, a vítima foi informada de que a suposta agressora teria sido retirada do local.
Medidas judiciais
Ao procurar a Polícia Civil, a mulher manifestou interesse na adoção das medidas legais cabíveis. Além da investigação sobre a suposta tentativa de agressão, ela informou que pretende ingressar com ações judiciais relacionadas às alegadas ameaças, difamações e danos morais que afirma sofrer há cerca de dois anos.
O caso foi registrado no plantão policial de Araçatuba e deverá ser apurado pela Polícia Civil. Até o momento, não houve manifestação da pessoa citada no boletim de ocorrência. O espaço permanece aberto para eventual posicionamento da defesa.
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