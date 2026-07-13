Uma mulher de 39 anos registrou boletim de ocorrência na madrugada deste domingo (12), em Araçatuba, após denunciar uma tentativa de agressão ocorrida durante um evento realizado nas dependências da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Quarto de Milha (ABQM). Além do episódio, ela afirma ser alvo de ameaças e difamações recorrentes há aproximadamente dois anos.

Segundo o registro da Polícia Civil, a vítima, natural de Blumenau (SC) e atualmente residente em Goiânia (GO), frequenta eventos promovidos pela ABQM há cerca de dois anos para visitar amigos e colegas que atuam no meio equestre.

Em seu depoimento, ela relatou que, desde esse período, vem sofrendo ameaças e ataques à sua reputação por parte de uma médica veterinária residente em Araraquara (SP).