14 de julho de 2026
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PRISÃO

Mulher procurada pela Justiça de Alagoas é capturada em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Alagoas pelo crime de estelionato
Havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Alagoas pelo crime de estelionato

Uma mulher de 36 anos, procurada pela Justiça de Alagoas, foi capturada pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (13), em Araçatuba. A prisão ocorreu na Rua Brigadeiro Faria Lima, no Jardim do Trevo.

De acordo com o boletim de ocorrência, investigadores da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Araçatuba (Deic) abordaram a investigada após tomarem conhecimento da existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Alagoas pelo crime de estelionato. O mandado, expedido em 13 de dezembro de 2023, foi validado pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e possui validade até 4 de janeiro de 2034.

Após a abordagem, ela foi conduzida ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida. Em seguida, ela permaneceu recolhida em uma das celas da unidade e será transferida para a Cadeia Pública Feminina de Tupi Paulista.

O pai da capturada foi informado sobre o cumprimento do mandado e da prisão. A ocorrência foi registrada como captura de procurado e será encaminhada à unidade policial responsável pela investigação do caso.

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