Uma mulher de 36 anos, procurada pela Justiça de Alagoas, foi capturada pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (13), em Araçatuba. A prisão ocorreu na Rua Brigadeiro Faria Lima, no Jardim do Trevo.

De acordo com o boletim de ocorrência, investigadores da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Araçatuba (Deic) abordaram a investigada após tomarem conhecimento da existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Alagoas pelo crime de estelionato. O mandado, expedido em 13 de dezembro de 2023, foi validado pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e possui validade até 4 de janeiro de 2034.

Após a abordagem, ela foi conduzida ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida. Em seguida, ela permaneceu recolhida em uma das celas da unidade e será transferida para a Cadeia Pública Feminina de Tupi Paulista.