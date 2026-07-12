A Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização no entorno da 31ª Festa do Peão de Mirandópolis durante a Operação 9 de Julho, realizada entre os dias 9 e 11 de julho, na rodovia SPA-601/300, no quilômetro 5,7. A ação teve como foco a prevenção de acidentes, o combate à embriaguez ao volante e o reforço da segurança viária durante o evento.

Ao longo das três noites de operação, 83 veículos foram fiscalizados e o mesmo número de pessoas abordadas. Os policiais aplicaram 93 autos de infração de trânsito, sendo 12 por recusa ao teste do etilômetro (artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro). Não houve registro de motoristas autuados por dirigir sob influência de álcool (artigo 165).

Também foram lavradas 16 autuações por falta do uso do cinto de segurança, uma por transporte irregular de passageiro sem cinto e sete por irregularidades em equipamentos obrigatórios dos veículos, além de 58 infrações de naturezas diversas.