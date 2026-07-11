As reclamações sobre o barulho provocado por motocicletas com escapamentos irregulares motivaram mais uma ação da Polícia Militar em Araçatuba. Na sexta-feira (10), o 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizou a Operação "Baixo Ruído", voltada ao combate à poluição sonora e às infrações de trânsito.
A fiscalização ocorreu em pontos estratégicos da cidade, como os cruzamentos das avenidas Waldemar Alves com Ibirapuera, Jorge Mellen Rezek e Odorindo Perenha. O objetivo foi retirar de circulação veículos com escapamentos fora das normas, além de reforçar a segurança viária e preservar a tranquilidade dos moradores.
Durante a operação, 88 motocicletas, dois automóveis e 90 pessoas foram fiscalizados. Ao todo, 15 motocicletas foram recolhidas por problemas relacionados ao licenciamento e ao uso de escapamentos com descarga livre. Os policiais também lavraram 60 Autos de Infração de Trânsito (AITs).
Segundo a Polícia Militar, operações desse tipo continuarão sendo realizadas de forma permanente em toda a área de atuação do batalhão, como forma de coibir irregularidades e atender às constantes reclamações da população sobre o excesso de ruído provocado por motocicletas.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que é proibida a circulação de veículos em desacordo com as normas de segurança e de controle de emissão de ruídos. Além disso, a Resolução nº 993/2023 do Contran estabelece os limites de emissão sonora e as exigências para os sistemas de escapamento dos veículos. Alterações que aumentem o nível de ruído ou a utilização de escapamentos sem silenciador podem resultar em multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo para regularização.
|Ação
|Resultado
|Motocicletas fiscalizadas
|88
|Automóveis fiscalizados
|2
|Pessoas fiscalizadas
|90
|Motocicletas recolhidas
|15
|Autos de Infração de Trânsito (AITs)
|60
|Policiais militares empregados
|16
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