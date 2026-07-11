As reclamações sobre o barulho provocado por motocicletas com escapamentos irregulares motivaram mais uma ação da Polícia Militar em Araçatuba. Na sexta-feira (10), o 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizou a Operação "Baixo Ruído", voltada ao combate à poluição sonora e às infrações de trânsito.

A fiscalização ocorreu em pontos estratégicos da cidade, como os cruzamentos das avenidas Waldemar Alves com Ibirapuera, Jorge Mellen Rezek e Odorindo Perenha. O objetivo foi retirar de circulação veículos com escapamentos fora das normas, além de reforçar a segurança viária e preservar a tranquilidade dos moradores.

Durante a operação, 88 motocicletas, dois automóveis e 90 pessoas foram fiscalizados. Ao todo, 15 motocicletas foram recolhidas por problemas relacionados ao licenciamento e ao uso de escapamentos com descarga livre. Os policiais também lavraram 60 Autos de Infração de Trânsito (AITs).