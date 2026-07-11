Confira os sepultamentos programados para este sábado (11), em Araçatuba e região, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento:
Gerson Pereira do Nascimento
- Idade: 72 anos
- Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)
- Data e horário do velório: 11/07/2026, às 8h50
- Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
- Horário previsto para o sepultamento: 14h30.
Margarida Domingos dos Santos Teixeira
- Idade: 75 anos
- Local do velório: Cardassi (Saudade)
- Data e horário do velório: 10/07/2026, às 15h00
- Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
- Horário previsto para o sepultamento: 14h00.
James Tripeno
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade (Araçatuba)
- Data do sepultamento: 11/07/2026
- Horário previsto para o sepultamento: 17h00.
Maria Rosa Felix
- Idade: 80 anos
- Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
- Data e horário do velório: 11/07/2026, às 6h00
- Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
- Horário previsto para o sepultamento: 14h00.
Esmelinda Maria Conceição Adão
- Idade: 87 anos
- Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
- Data e horário do velório: 11/07/2026, às 6h00
- Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
- Horário previsto para o sepultamento: 15h00.
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