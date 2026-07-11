11 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
OBITUÁRIO

Veja o obituário deste sábado (11) em Araçatuba e Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Confira as informações sobre os velórios e sepultamentos programados para este sábado (11), em Araçatubae Birigui
Confira as informações sobre os velórios e sepultamentos programados para este sábado (11), em Araçatubae Birigui

Confira os sepultamentos programados para este sábado (11), em Araçatuba e região, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento:

Gerson Pereira do Nascimento

  • Idade: 72 anos
  • Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)
  • Data e horário do velório: 11/07/2026, às 8h50
  • Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
  • Horário previsto para o sepultamento: 14h30.

Margarida Domingos dos Santos Teixeira

  • Idade: 75 anos
  • Local do velório: Cardassi (Saudade)
  • Data e horário do velório: 10/07/2026, às 15h00
  • Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
  • Horário previsto para o sepultamento: 14h00.

James Tripeno

  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade (Araçatuba)
  • Data do sepultamento: 11/07/2026
  • Horário previsto para o sepultamento: 17h00.

Maria Rosa Felix

  • Idade: 80 anos
  • Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
  • Data e horário do velório: 11/07/2026, às 6h00
  • Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
  • Horário previsto para o sepultamento: 14h00.

Esmelinda Maria Conceição Adão

  • Idade: 87 anos
  • Local do velório: Memorial São Judas Tadeu – Birigui
  • Data e horário do velório: 11/07/2026, às 6h00
  • Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação – Birigui
  • Horário previsto para o sepultamento: 15h00.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários