A Polícia Civil investiga o desaparecimento do aposentado Renato Luiz Antônio, de 77 anos, que está sem dar notícias desde a tarde do dia 2 de julho, em Araçatuba. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e segue sob apuração da Delegacia de Polícia da área.
Segundo o boletim de ocorrência, a família informou que Renato saiu de casa, na Rua Braz Janini, no bairro Morada dos Nobres, por volta das 12h30, como costumava fazer para pequenas caminhadas, mas não retornou. Horas depois, às 17h, câmeras de monitoramento registraram sua passagem pelo bairro Traitu. Esse é o último registro conhecido de sua movimentação.
Os familiares afirmam que esta é a primeira vez que Renato desaparece. Há cerca de dois anos, ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), porém realizou todo o tratamento necessário e não ficou com sequelas, segundo parentes. Apesar disso, a família informou à polícia que, após o episódio, ele passou a apresentar alguns episódios de esquecimento.
No registro policial, a sobrinha relatou que Renato não tinha o hábito de permanecer fora de casa durante a noite e que sempre retornava rapidamente após sair. Ela também descreveu o aposentado como um homem negro, com aproximadamente 1,75 metro de altura.
A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Renato seja comunicada imediatamente à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou à Polícia Civil, por meio do 181 (Disque Denúncia), ou na o contato da família que é o 18 98132-8071 para auxiliar nas buscas.
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