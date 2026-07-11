A Polícia Civil investiga o desaparecimento do aposentado Renato Luiz Antônio, de 77 anos, que está sem dar notícias desde a tarde do dia 2 de julho, em Araçatuba. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e segue sob apuração da Delegacia de Polícia da área.

Segundo o boletim de ocorrência, a família informou que Renato saiu de casa, na Rua Braz Janini, no bairro Morada dos Nobres, por volta das 12h30, como costumava fazer para pequenas caminhadas, mas não retornou. Horas depois, às 17h, câmeras de monitoramento registraram sua passagem pelo bairro Traitu. Esse é o último registro conhecido de sua movimentação.

Os familiares afirmam que esta é a primeira vez que Renato desaparece. Há cerca de dois anos, ele sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), porém realizou todo o tratamento necessário e não ficou com sequelas, segundo parentes. Apesar disso, a família informou à polícia que, após o episódio, ele passou a apresentar alguns episódios de esquecimento.