12 de julho de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário deste domingo (12) em Araçatuba e Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os sepultamentos programados para este domingo (12), em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento
Confira os sepultamentos programados para este domingo (12), em Araçatuba, Birigui e região, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento

Confira os sepultamentos programados para este domingo (12), em Araçatuba e Birigui, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento:

Carlos Alberto Cardoso da Silva

  • Idade: 65 anos
  • Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)
  • Data e horário do velório: 12/07/2026, às 8h53
  • Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
  • Horário previsto para o sepultamento: 17h.

José Usan Junior

  • Idade: 58 anos
  • Local do velório: Cardassi Saudade
  • Data e horário do velório: 12/07/2026, às 9h13
  • Local do sepultamento: Cemitério Saudade
  • Horário previsto para o sepultamento: 17h.

Sebastião José da Costa

  • Idade: 80 anos
  • Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
  • Data e horário do velório: 12/07/2026, às 6h
  • Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
  • Horário previsto para o sepultamento: 14h.

A programação poderá sofrer alterações pelas famílias ou pelas funerárias responsáveis.

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