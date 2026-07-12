Confira os sepultamentos programados para este domingo (12), em Araçatuba e Birigui, com informações sobre horário, funerária e local do sepultamento:
Carlos Alberto Cardoso da Silva
- Idade: 65 anos
- Local do velório: Cardassi (Prestes Maia)
- Data e horário do velório: 12/07/2026, às 8h53
- Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
- Horário previsto para o sepultamento: 17h.
José Usan Junior
- Idade: 58 anos
- Local do velório: Cardassi Saudade
- Data e horário do velório: 12/07/2026, às 9h13
- Local do sepultamento: Cemitério Saudade
- Horário previsto para o sepultamento: 17h.
Sebastião José da Costa
- Idade: 80 anos
- Local do velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
- Data e horário do velório: 12/07/2026, às 6h
- Local do sepultamento: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
- Horário previsto para o sepultamento: 14h.
A programação poderá sofrer alterações pelas famílias ou pelas funerárias responsáveis.
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