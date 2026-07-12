12 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher ferida acusa agressão e companheiro é preso em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Vítima apresentava lesões; prisão em flagrante ocorreu em Araçatuba
Vítima apresentava lesões; prisão em flagrante ocorreu em Araçatuba

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal na manhã de sábado (11), em Araçatuba, após a companheira denunciar agressões.

Conforme a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência na Rua Oswaldo Barione, no bairro Água Branca. No imóvel, os policiais encontraram a vítima com lesões aparentes. Ela relatou que havia sido agredida pelo companheiro durante um desentendimento.

Diante das evidências e da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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