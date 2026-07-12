Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal na manhã de sábado (11), em Araçatuba, após a companheira denunciar agressões.

Conforme a Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência na Rua Oswaldo Barione, no bairro Água Branca. No imóvel, os policiais encontraram a vítima com lesões aparentes. Ela relatou que havia sido agredida pelo companheiro durante um desentendimento.

Diante das evidências e da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).