A morte de Esther Aparecida Ramos de Oliveira Santos, de 32 anos, provocou comoção e levantou questionamentos sobre o atendimento prestado pela rede pública de saúde de Araçatuba. Familiares e amigos alegam que a jovem teria procurado atendimento em diferentes oportunidades sem que a gravidade de seu quadro clínico fosse identificada, situação que, segundo eles, precisa ser esclarecida pelas autoridades competentes.

Os relatos ganharam repercussão nas redes sociais após a publicação de um vídeo por uma moradora da cidade, que afirma ter presenciado Esther deixando o Pronto-Socorro Municipal em uma cadeira de rodas, acompanhada da mãe.

Segundo a autora da publicação, familiares informaram que a jovem teria buscado atendimento médico por cerca de dez dias, alternando passagens entre a Unidade Básica de Saúde do bairro São José e o Pronto-Socorro Municipal.